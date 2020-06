Boekelse kunstgalerie kan weer exposeren: ‘Zee past perfect bij de zomer’

Dat De Kunstraad in Boekel een tijdje voor publiek gesloten was, betekent niet dat er niets in de galerie gebeurde. Sterker nog: er werd volop gewerkt. ,,We bleven zelf gewoon schilderen, het was heerlijk om dat te doen'', zegt Yvonne Dolk, die de galerie samen met Marga Janssen beheert. ,,Het schilderen is de basis van ons werk, en daar hadden we nu meer tijd voor. Het is bijna jammer dat niemand ons zo fanatiek bezig kon zien'', voegt Janssen toe.

Beter getimed

Inmiddels is de galerie tot grote vreugde van de twee weer open. De opening kon ook niet beter getimed zijn, want de nieuwe expositie Wij zien de zee is volgens de twee perfect om juist nu te laten zien. ,,Het is hartstikke zomer! Daar past de zee perfect bij', zegt Dolk. ,,De frisse blauwe lucht, de vrijheid, het bijtanken; die aspecten komen allemaal terug in de werken. Het mooie van de zee in de zomer is ook dat hoe vaak je er ook naartoe gaat, het er altijd nét iets anders uit lijkt te zien. Door het licht, of door de wolken. In de winter is dat een stuk minder. Dan zou de expositie minder goed passen.''