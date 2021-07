Boekelse leerling bouwt voor geschiedenisles een guillotine

Paralym­pisch atleet Noah Mbuyamba (21) bezoekt basis­school De Tuimelaar in Veghel: ‘Ik wil mensen inspireren’

9 juli VEGHEL - In 2017 verloor Noah Mbuyamba op 18-jarige leeftijd door een noodlottig scooterongeval zijn rechterbeen. Donderdagochtend was hij te gast bij basisschool De Tuimelaar in Veghel om zijn verhaal te delen. De basisschoolleerlingen waren onder de indruk van zijn bezoek.