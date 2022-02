Boekelse raad geeft wethouder Willems een gele kaart: ‘Verstandiger geweest om informatie te delen’

,,Zie het als een gele kaart", zei CDA-woordvoerder Robin Gruijters tot de wethouder. Tot driemaal toe weigerde de wethouder te antwoorden op de vraag waarom hij de raad niet had geïnformeerd. Het benoemen van een ambtenaar is volgens hem niet een taak van het college maar van de ambtelijke organisatie. Dat leidde tot harde woorden aan zijn adres: ,,De commissie was een schijnvertoning", vond Robin Gruijters. Hij had alle stukken opgevraagd en niet gekregen. ,,U bent dat volgens de gemeentewet gewoon verplicht", hield hij de wethouder voor. VVD-er Ferenc Koolen had het over een wespennest.