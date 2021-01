Boekelse slager Henk van Thiel is 25 jaar in dienst van de kerk: ‘Nee, ik ben niet de pastoor’

Hij komt oorspronkelijk uit Gemert. Maar hij werkte als slager in Boekel bij Boekos. Kreeg al vroeg verkering. De directeur van Boekos, Ton Mikkers, bood hem een huis aan in Boekel. ,, Toen zijn we maar getrouwd. Ik was negentien. De familie zei: ‘t zal wel een moetje zijn', maar dat was toch niet zo’’, zegt hij lachend. Dat was in 1973. Sindsdien woont hij in Boekel. Hij kent er iedereen en iedereen kent hem.