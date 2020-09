Boekelse strijd tegen stank ook nodig om lokale ondernemers binnen gemeente te houden

Catwalk voor hippe naaimachi­ne­zaak; Zijtaartse Inge breidt uit in Eindhoven

11 september EINDHOVEN/ZIJTAART - Inge van Liempd-Rijkers uit Zijtaart timmert aan de weg met haar naaimachinezaak in Eindhoven. De winkel, gebaseerd op de opzet van Apple Store, trok het afgelopen jaar zoveel mensen dat een uitbreiding op handen is. Zondag 13 september is er een catwalk-evenement voor 250 bezoekers. Ook wordt het gestreamd voor wie thuis wil meekijken.