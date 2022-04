Boekelse vrouw krijgt werkstraf voor klap tegen schouder agent

VVD-verkie­zings­bier­tje Maasdorst nu voor heel de gemeente Maashorst

MAASHORST - De VVD maakte in de aanloop naar de verkiezingen in de gemeente Maashorst goede sier met speciaal Maasdorst-bier dat links en rechts werd uitgedeeld. Sinds deze week is het biertje in heel de gemeente te koop. Burgemeester en wethouders kregen het eerste pakket speciaalbieren.

6 april