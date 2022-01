Boekelse winkels zaterdag één dag open, gemeente knijpt oogje dicht

Burgemees­ter sluit drugspand in Schijndel na vondst cocaïne en xtc

SCHIJNDEL - Burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad heeft deze donderdag een drugspand voor drie maanden gesloten in de Schijndelse Populierstraat. In deze woning werden in totaal vijf gram cocaïne en 75,5 xtc-pillen aangetroffen, ook werd er volgens de politie in harddrugs gehandeld vanuit deze woning.

12:20