Boekenzaak Bek in Veghel sluit na 80 jaar: ‘economische basis is er niet meer’

De ommezwaai in 2014 mocht echter niet baten: ,,De economische basis is er niet meer", aldus de bedrijfsleidster in een persbericht. ,,Er is daarin ook voor de toekomst geen enkele positieve omslag te bekennen. Alhoewel het besluit met veel pijn in het hart is genomen, moeten we constateren dat er geen andere keuze is: want zonder toekomst geen leven. “



Op 1 juni 2019 sluit de winkel voorgoed zijn deuren. Op dit moment wordt gekeken naar verschillende mogelijkheden voor het pand aan de Hoogstraat in Veghel. Een andere winkelbestemming ligt daarbij niet meteen voor de hand, gezien de plannen van de gemeente Meierijstad om in het het centrum van Veghel 10.000m2 winkelruimte te schrappen.