Boekhandel Edele Brabant in Uden verkocht aan Bruna

,,Ook onze andere zaak, Paperas in Sint-Oedenrode, is verkocht aan Bruna", zegt eigenaresse Ineke van de Kamp. ,,Mijn man Pieter is in april 68 geworden en ik word het binnenkort, dus hoog tijd om te gaan genieten", vindt ze. Zij nam Edele Brabant in 1990 over van Van Roosmalen die in Vught ook een zaak had onder dezelfde naam. Edele Brabant is al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw een begrip in Uden. De inmiddels 86-jarige Theo Koenders was daar jarenlang als bedrijfsleider het gezicht van de zaak. Twee personeelsleden die er in 1990 werkten, staan nu nog in de Udense winkel. En zij blijven. ,,Dus voor het winkelend publiek zal er op het oog weinig veranderen, behalve het logo”, zegt Van de Kamp.