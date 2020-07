Boer als natuurbeheerder, Wilco de Zeeuw wil bewijzen dat het kan: ‘We moeten door tien moeilijke jaren heen’

Als familielid van verslaafde moet je loslaten: ‘Maar dat is doodeng, want je weet de afloop niet’

7:57 SCHAIJK - Pas als verslaafden de afgrond bereiken, vinden ze de weg omhoog. Het is een van de lessen die aan bod komt tijdens een cursus voor naasten van verslaafden, bij safe house Point O in Schaijk. Daarin kijken deelnemers naar hun eigen rol in het gezin, naar hoe hun gedrag de verslaving juist in stand kan houden.