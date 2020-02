Boer zoekt vrouw: tekort aan jonge vrouwen in regio

Imre Esser in het Zweedse sneeuw­spoor van zijn vader

8:08 UDEN - Het is zo’n beetje de Elfstedentocht van Zweden, maar dan op langlaufski’s. De Wasaloop of Vasaloppet zoals de Zweden zeggen, is 90 kilometer afzien in de sneeuw. Udenaar Imre Esser (53) is een van de circa 17.000 deelnemers die zondag 1 maart van start gaan. Ter nagedachtenis aan twee heel bijzondere mensen.