Boerderij op iets andere plek herbouwd: moet eigenaar buren 6000 euro betalen of niet?

BDDEN HAAG/ZIJTAART - Een afgebrande boerderij die niet op exact dezelfde plek is herbouwd, maar op een kleine afstand; moet de eigenaar daarom 6.040 euro euro aan zogeheten planschadevergoeding aan de buren betalen of niet? Die vraag in deze Zijtaartse kwestie ligt nu op het bordje van de Raad van State, het hoogste nationale rechtsorgaan van Nederland.

De gemeente Meierijstad en de bewoner van Corsica 13 - de leegstaande boerderij brandde in november 2012 af - staan lijnrecht tegenover elkaar. De bewoner wil helemaal geen planschadevergoeding betalen. Zijn buren zijn er namelijk op vooruit gegaan, zei zijn advocaat S. Oord bij de Raad van State. ,,De afstand tussen de woningen was eerst negen meter, maar is nu dertig meter.”

Verschuiven ging in overleg met gemeente

Het verschuiven van de boerderij naar achteren op het perceel ging bovendien in overleg met de gemeente. Het was beter voor de omgeving, was destijds het argument. De gemeente wees aanvankelijk het planschadeverzoek van de buren dan ook af. Pas toen de buren een taxateur inschakelden die de waardevermindering van hun huis had becijferd op zo’n 10.000 euro, besloot de gemeente er ook een expert op te zetten. Die kwam na verrekening van het gebruikelijke maatschappelijke risico uit op een schadebedrag van 6.040 euro. De schade heeft te maken met het uitzicht bij de buren dat nu wat minder is.

De rekening doorgestuurd

Meierijstad stuurde de rekening door naar Corsica 13. De eigenaar was het er niet mee eens en schakelde een advocaat in. Die vindt dat de gemeente een onjuiste planologische vergelijking heeft gemaakt tussen een oud bestemmingsplan en een nieuw bestemmingsplan dat was gaan gelden voor de straat Corsica.

Het rekensommetje van de eigenaar komt erop neer dat er niets te claimen valt door zijn buren. De rechtbank Oost-Brabant verklaarde zijn beroep in februari ongegrond. De man legt zich er niet bij neer en stapte in hoger beroep naar de Raad van State. Uitspraak over enkele weken.