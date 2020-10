Boerdonk bedenkt met Boeringse Diner Show alternatief voor zittingsavonden

Plan is een dinershow, op 11 en 12 december, met een viergangendiner en de hele avond zittend vermaak, legt Stefan Donkers, bestuurslid van de carnavalsclub, uit: ,,We zijn al in mei gaan nadenken wat wél kon en toen kwamen we op de Boeringse Diner Show. Dan blijft iedereen zitten en kun je goed afstand van elkaar houden. We vonden dit een héél mooi alternatief. ”

Illusieshow

Kijken wat wél kan

Alleen nu gooien de nieuwe coronaregels misschien roet in het eten. Donkers is er niet helemaal gerust op. ,,Dit is wel een domper ja. Hopelijk worden de regels nog vóór de diner show weer versoepeld. Deze avonden waren voor 88 bezoekers, maar dat mag nu dus niet meer. Geen zittingsavonden, dat kan eigenlijk niet. Er komt ook al geen nieuwe prins, de optocht wordt moeilijk. Als de regels zo streng blijven, dan gaan we nadenken over wat wél kan. De illusionist die zijn optreden vijf keer achter elkaar doet? Ja, zoiets zou kunnen. Dan laat je steeds maximaal dertig mensen in de zaal.”