Boerdonk wil een verkeersluw dorpsplein en kerk, school en dorpshuis ineen

Veel lichtpunt­jes in het 60-jarige huwelijks­ge­luk van Jan en Greet

5 februari UDEN – Ook al wonen ze al jaren in de omgeving van Uden en vinden ze daar nu hun geluk, het liefdesverhaal van Jan en Greet de Jong is ontstaan in Amsterdam. Daar zijn ze allebei geboren; de één op 5 januari 1937, de ander op 16 september 1940. En dat is ook de plek waar in de Magdalenakerk op 4 februari 1961 het jawoord werd gegeven.