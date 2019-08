Boerdonkse Buffelrun trekt bijna vijfduizend deelnemers

Deze zaterdag is het de Familie Buffelrun en dat trekt hele gezinnen en vriendengroepen naar Boerdonk, 2250 deelnemers. Het parcours is ingekort tot 4 en 6 kilometer, zodat iedereen vanaf 6 jaar oud mee kan doen. De hindernissen zijn geschikt voor alle leeftijden. Soms zijn ze wat lager gemaakt, is er een extra kabel gespannen of zijn er extra handen van vrijwilligers om de kleinsten of minder sterke ouders te helpen. En bij echte heftige hindernissen is er altijd wel een weg omheen. Want het belangrijkste is meedoen, aan de Buffelrun zit geen competitie element. ,,Superleuk toch, om dit samen met je gezin te doen", zegt Ilse Schepers (41) uit Keldonk. Zij doet mee met zoon Loek (12) en dochter Liz (9). Ze zijn net van de meer dan tien meter hoge waterglijbaan afgekomen, daar waar vorig jaar een deelneemster een gedeeltelijke dwarslaesie opliep. De glijbaan is dit jaar aangepast. Deelnemers komen niet met een hupje in het water terecht, maar glijden er geleidelijk in. ,,Bovenop is het best eng, want het is hoog, maar ik vond het supergaaf om te doen", zegt Ilse enthousiast. Loek trekt haar alweer mee naar de volgende hindernis. ,,Het is toch te koud om stil te staan”, roept ze nog na.