Boeren en politie rijden achter elkaar aan; volop overlast op de Amert

Paul Rüpp wordt burgemees­ter van Maashorst, maar voor hoe lang is de vraag

MAASHORST - Het is nu officieel: Paul Rüpp (64) is de nieuwe burgemeester van de gemeente Maashorst. Donderdagavond schoof de gemeenteraad hem als beste kandidaat naar voren. Maar of Rüpp de volle zes jaar vol maakt, is nog maar zeer de vraag.

1 juli