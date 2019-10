Boeren keren éigen mestfabriek rug toe

Bomenstich­ting in hoger beroep tegen kap bomen Graafse­baan Heesch

14 oktober HEESCH - De Bomenstichting gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de bestuursrechter in Den Bosch om twee monumentale zomereiken in Heesch te kappen. Dat zegt Frank Warendorf van de bomenstichting.