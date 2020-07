Boeren voerden onaangekondigd actie bij distributiecentrum Jumbo in Veghel

VideoVEGHEL - Een groep boeren protesteerde zaterdagavond onaangekondigd bij het distributiecentrum van de Jumbo aan De Amert in Veghel. Tientallen tractoren blokeerden een entree en de weg. De politie was aanwezig en had de weg in beide richtingen afgezet. Ook Jumbo topman Frits van Eerd was zaterdagavond even op het terrein. Het protest is inmiddels afgelopen.

Op sociale media werd gemeld dat de actie is stilgehouden en dat deze niet is gemeld bij de politie. De actie begon zaterdagavond ongeveer om 20:30. Er zijn rond 21.30 uur nog zo’n 15 boeren aangesloten bij de actie en er bleven nog enkele boeren bij komen. Op verschillende tractoren is het logo van Farmers Defence Force geschilderd en ook op meegenomen vlaggen staat datzelfde logo. Even voor middernacht was het protest afgelopen.

Volledig scherm Actievoerende boeren bij het distributiecentrum van Jumbo in Veghel. © Bart Meesters

Friet & Snacks

De politie liet weten dat ze zaterdagavond geen verdere actie ondernemen. De boeren zouden niemand in de weg staan en zijn niet gevaarlijk. De toerit naar het industrieterrein waar het distributiecentrum ligt, is afgesloten. Volgens de politie verloopt het contact met de boeren gemoedelijk. Er is een eetkraam voor friet en snacks, daarna gaan de boeren weer weg. De politie zal die uittocht begeleiden in overleg met Rijkswaterstaat. Mochten de boeren over de snelweg terug naar huis willen, dan zal de politie dat ook begeleiden. Jumbo topman Frits van Eerd liet zichzelf ook nog even zien, samen met zijn zoon. Na een kort gemoedelijk gesprek met enkele boeren verliet hij het terrein.

De meeste boeren komen uit de omgeving van Veghel zoals Haps, Helden en Wanroij. In totaal zijn er al zo’n 100 boeren aanwezig, vooral jonge boeren die zich zorgen maken over hun toekomst. ,,Waarom we hier zijn? We willen respect voor de sector, we willen duidelijk maken waar het voedsel vandaan komt en we willen een eerlijke prijs”, laat de coördinator van de actie bij Jumbo weten. Hij wil zijn naam niet zeggen.

Volledig scherm Een eetkraam is aanwezig voor de boeren die protesteren in Veghel. © Bart Meesters

Beleid van veevoer

De aanwezige boeren protesteren zaterdagavond bij het distributiecentrum van de Jumbo niet alleen tegen een eerlijkere prijs voor hun waren. John uit Schaijk is, een aankomende boer - hij hoopt het nog te kunnen worden, staat er vanwege het beleid van het veevoer. ,,Met verstand voerbeleid maken dat kan, maar niet op deze manier. Je kan tegen mensen ook niet zeggen dat ze alles mogen eten, behalve water.” Nog een andere boer reageert boos: ,,Als er na 6 maanden nog verteld moet worden waarom we protesteren, dan zullen we dit nog vaak moeten doen.”

Het is niet de eerste keer dat de boeren deze week actievoeren. Vrijdagavond reden zo’n zeventig tractoren over de A2 bij Liempde om te protesteren tegen de voermaatregel van minister Carola Schouten van Landbouw. Het kabinet wil melkveehouders dwingen tot een aanpassing van het rantsoen. Veel boeren vinden nu dat de minister veel te ver gaat door zich met de samenstelling van hun koeienvoer te bemoeien.

Volledig scherm Actievoerende boeren bij het distributiecentrum van Jumbo in Veghel. © Bart Meesters

