Boerin Steffi en háár Roel openen de T.O.T. rit in Boekel: ‘Ik stond altijd al langs de kant te kijken’

Daar zitten ze dan saampjes op een tuinbankje op de eerste tractor van de lange sliert tractoren. Steffi en háar Roel, sinds de laatste editie van boer zoekt Vrouw het bekendste stel van Boekel. Ze openden de T.OT. rit net officieel en breed lachend en zwaaiend rijden ze nu de eerste twee kilometers mee. Daarna moeten ze er toch echt af, want officieel mag er op elke tractor maar één persoon zitten. Vanwege de veiligheid.

Steffi aarzelde geen moment toen ze gevraagd werd de rit te openen. ,,De startplek, café d’n Tieleman, is mijn stamcafé. Andere jaren zat ik samen met een vriendengroep langs de kant te kijken met een muziekje plus drankje en barbecue.”

Voor de mensen langs de route is er veel te zien. Allerlei merken zoals Ford, Fiat, Deutz en Fendt uit de zestiger en zeventig jaren in alle soorten en maten tuffen met tien kilometer per uur voorbij. Groot, klein, roestig of strak in de lak. ,,Toch is iedereen gelijk als je rijdt,” merkt een deelnemer filosofisch op.

'Gaat nergens over’

Het publiek langs de weg is voor Rien van den Elzen uit Boekel een belangrijke reden om mee te doen. Hij lacht: ,,Het gaat eigenlijk nergens over. Ik doe het om een dag van huis vrij te zijn. Je ziet elk jaar weer dezelfde gezichten langs de kant. We vermaken de mensen en dat is mooi.” Om even later breed lachend en zwaaiend aan de tocht te beginnen.

Thea Tielemans is een van de initiatiefnemers van de tocht: ,,We wilden in 2001 iets met tractoren doen en zijn toen met 65 tractoren gestart. De meeste tractoren rijden maar één per jaar. Bij pech onderweg komt de bezemwagen in actie om de pechvogels thuis te brengen. Dat is drie of vier keer per tocht.” ,,Och, dan hebben we ook iets te doen.” lacht de chauffeur van de bezemwagen.