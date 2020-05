Bom maakte in één klap einde aan acht levens: Udense familie De Groot hard getroffen

D66 wil snel onderzoek naar hoge aantal coronabe­smet­tin­gen in Bernheze

3 mei HEESCH - Er moet nu snel een onderzoek in Bernheze worden uitgevoerd naar het hoge aantal coronabesmettingen in deze gemeente. Dat vindt politieke partij D66. De fractie in de gemeenteraad werkt aan een motie met een opdracht hiertoe aan het college van B en W.