Bomen in Venhorst moeten om vanwege duivenpoep

Je moet bomen toch wel een heel warm hart toedragen, wil je in Boekel nog lid zijn van zo'n adviesclub. B en W leggen nu voor de tweede keer in korte tijd het advies van de stichting naast zich neer. ,,Afgelopen week kregen we nog van de wethouder te horen: jullie zijn een adviesorgaan, geen actievoerders. Dus is het niet de bedoeling dat jullie naar de rechter stappen. Maar we laten ons niet monddood maken door de gemeente.”