Bomenkap is Venhorst ‘politiek handjeklap’

DEN BOSCH/VENHORST De bewoners van De Biezen in Venhorst moeten nog zes weken geduld hebben. Dan beslist bestuursrechter W. Heijninck of de gemeente Boekel een rij lindebomen voor hun huizen mag kappen. De Stichting Bomen Boekel maakt daar bezwaar tegen.

Volgens secretaris Mart Smits van die stichting is sprake van ‘handjeklap'. ,,Het probleem is ontstaan ten tijde van de laatste raadsverkiezingen. Sommige raads- en commissieleden wonen in die straat. Volgens ons zijn er toen toezeggingen gedaan aan de buurt.” Rechter Heijninck liet die insinuatie voor wat ze was. Ook de gemeentelijke delegatie reageerde daar niet op.

Bladluis

Feit is dat er in de straat vier rijen lindebomen staan die volgens de buurtbewoners al jarenlang voor overlast zorgen in de vorm van vallend blad en plak door bladluis. De Stichting Bomen is van mening dat de overlast van de bladluizen per jaar verschilt en niet kan worden opgelost door een rij bomen te kappen. Ze vreest precedentwerking. De resterende drie rijen blijven overlast geven. Zij denkt dat goed bemesten, water geven en goed snoeien een betere oplossing is, die over een jaar of vijf resultaat biedt.

Deskundige

De gemeente zegt dat volgens een door de buurt aangezochte onafhankelijke deskundige de resultaten al dit najaar zichtbaar zullen zijn. Volgens de stichting is dat onmogelijk. Zij trekt ook de deskundigheid van de deskundige in twijfel: het is geen specialist maar een gewone hovenier.

Mieren

Bij hoge uitzondering kregen de bewoners van de straat tijdens de zaak het woord. Anja Kanters gaf namens hen aan hoe groot de overlast is: mieren lopen in kolonnes tegen de huizen op, ramen kunnen niet open, takken hangen over de percelen,. ,,Er is dit jaar al drie keer gespoten tegen de bladluizen. Ik kan door de ramen mijn buurman niet zien. Zo dik zit de troep erop.”