Boodschap op het dak van nieuwe appartementen aan Hoogstraat in Veghel

Rechter doet bemidde­lings­po­ging, maar piz­za-oven blijft inzet van grote Veghelse burenruzie

DEN BOSCH/VEGHEL Een pizza-oven in de tuin vormt al vele jaren een grote splijtzwam tussen twee buren in Veghel. De rook dringt volgens een van hen binnen in de kamer van zijn zoon, die hier veel last van ondervindt. De eigenaar van de oven claimt juist dat hij al heel veel heeft gedaan om eventuele overlast te beperken.

28 november