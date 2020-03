Boomplantdag afgelast, nu pakt gemeente zelf de schop in de hand

IJspaleis in Zeeland ter bescher­ming van appels en peren

25 maart ZEELAND - Het is een prachtig gezicht: honderden fruitbomen aan de Korte Dijk in Zeeland, fraai ingepakt in het ijs. Maar voor fruitteler Harrie van den Elzen is het pure noodzaak om zijn oogst later dit jaar te redden. ,,Het is een gekkenhuis”, zegt de Zeelander na weer een doorwaakte vriesnacht tussen de fruitbomen.