Bosberg en omgeving in Boekel als eerste van het gas af

BOEKEL - Als er wijken in Boekel moeten worden afgesloten van het gas, is de Bosberg met omgeving de eerste die in aanmerking komt. Dat concludeert het Boekels college van B en W dat al heeft ingestemd met de zogeheten Transitievisie Warmte.

Boekel kent al diverse gasloos gebouwde wijken: De Run, De Donk II en de in aanbouw zijnde wijk De Burgt. Maar dat is niet genoeg om in 2050 aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Vandaar dat Boekel samen met Bernheze, Uden en Landerd de mogelijkheden heeft onderzocht.

Eerst isoleren

,,Geo- en waterthermie zijn hier niet haalbaar. Evenals een warmtenet met restwarmte vanuit de industrie. Dan blijft in feite alleen de warmtepomp over", zegt wethouder Martijn Buijsse. ,,Maar voor het aansluiten van zo'n warmtepomp moet je eerst isoleren. Een gigantische operatie, waarbij het vooralsnog de vraag is wie dat moet gaan betalen.”

De Bosberg en aanliggende wijken in Boekel zijn volgens B en W het meest geschikt om als eerste van het gas af te gaan

Boekel heeft vooral gekeken naar mogelijkheden in de kern. ,,In het buitengebied zijn dit soort zaken lastig in gang te zetten", meent Buijsse.

Ecodorp

Afgelopen woensdag bracht gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Energie, circulaire economie en milieu) een bezoek aan de in aanbouw zijnde accu op het Ecodorp. Zij concludeerde dat dergelijke systemen best breed zouden kunnen worden ingezet, zeker in nieuwbouwprojecten, maar ook op plaatsen waar al een warmtenet ligt.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings laat zich in het Boekelse Ecodorp de werking van de klimaataccu uitleggen