Boswachter Janneke begint als nieuw ‘gezicht van de Maashorst’ met beter internet

Verscholen in een bosrand van de Maashorst lijkt het kantoor van Staatsbosbeheer te Nistelrode een geweldige werkplek voor boswachters. Maar een internetverbinding uit de vorige eeuw vergalde het plezier nogal. Het was echt niet meer om te doen, schetst Janneke de Groot: ,,We hadden nog zo'n ouderwetse verbinding waar je met twee personen nét mee toe kunt. Maar soms zitten wij hier met z'n tienen tegelijk op de laptop.’’

Een moderne glasvezelverbinding is nu gerealiseerd aan het afgelegen en doodlopende stukje Slabroekseweg. Dat is zeker ook fijn voor De Groot. Zij is namens Staatsbosbeheer de nieuwe ‘boswachter publiek’ in de regio. Ze wil daadwerkelijk ‘het gezicht van de Maashorst’ zijn, zeker ook op sociale media en websites. Dan is een goed werkend internet van belang.