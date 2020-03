Bouw achter voormalige LTS Veghel kan van start

Geen woonwijken maar bouwen op lege veldjes

De sociale huurwoningen die er gebouwd gaan worden maken deel uit van een soort ‘vlekkenplan’ van woningcorporatie Area. Die bouwt op lege plekken binnen de bebouwde kom in Veghel kleinere bouwplannen, zoals op braakliggende veldjes. Al met al worden er op deze inbreidingslocaties in totaal toch nog tientallen woningen gebouwd en dat is nodig om aan de grote vraag naar woningen te voldoen. In Veghel-Zuid werden onlangs nog 46 huurwoningen opgeleverd op drie kleine inbreidingslocaties. Het is een nieuwe manier van werken van de woningcorporatie, waarbij meerdere kleinschalige projecten worden gedaan in één aanbesteding, in plaats van het uit de grond stampen van hele woonwijken.