Bouw nieuw distributiecentrum Sligro in Veghel van start: eerste paal zit in de grond

‘Leef jij nog?’ Udense Kitty Trepels schrijft boek over haar jarenlange strijd tegen kanker

14:40 UDEN - De Udense Kitty Trepels van Mil noemt zichzelf ‘kampioen chemokuren’. In 2010 kreeg ze de diagnose borstkanker waar ze vervolgens jarenlang verbeten maar vol humor tegen knokt. Ze schreef en speelde dat van zich af in diverse theatersolo's, nu staat haar verhaal op papier in het boek ‘Waterval'.