Bouw van gigagroot koel- en vrieshuis van start langs A50

Bedrijven staan in rij voor grond in Meierij­stad, ‘Kies je voor grote spelers of kleinere bedrijven?’

SINT-OEDENRODE - Geef je grote bedrijven van buiten de gemeente Meierijstad ruimte om zich hier te vestigen? Of juist aan minder grote bedrijven uit Meierijstad zelf? Dit is een van de keuzes waar het gemeentebestuur voor staat. Duidelijk is dat bedrijven in de rij staan voor grond in Meierijstad.

22 mei