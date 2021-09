Bouw varkensstal op Graspeel, na vijftien jaar procedures, gestart

UPDATE Goijaarts is opnieuw nummer 1 bij CDA Meierij­stad, Van der Pas sluit de rij

23 september SCHIJNDEL - Wethouder Jan Goijaarts van Meierijstad is richting de volgende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart opnieuw de nummer 1 bij het CDA. Hij werd woensdagavond in 't Spectrum in Schijndel unaniem gekozen door de leden. Zijn collega-wethouder Coby van der Pas sluit de rij op de kandidatenlijst.