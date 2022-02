Bouwbedrijf Van de Ven mag gewoon door met nieuwe loodsen

Kunstboom bij Huize Sint Jan in Uden geveld door storm Eunice

UDEN - Storm Eunice heeft vrijdagavond talloze bomen in de regio geveld, zo ook de kunstboom voor Huize Sint Jan in Uden. Het in 2013 onthulde kunstwerk ‘Boom St Jan’ van de Udense Genoveef Lukassen en haar broer Gregoor ging door de harde wind tegen de vlakte en ligt sindsdien in stukken voor de ingang.

20 februari