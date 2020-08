Bouwen in 't Oventje roept verzet op: ‘Geen woonwijk lukraak op een lege akker’

Rob de Groot heeft de grieven op een rijtje gezet namens vier huishoudens. Samengevat: de wijze waarop het plan tot stand is gekomen en de invulling zijn discutabel.

Op een lap grond aan het Vooroventje tussen de huisnummers 2 en 88 wil de gemeente in principe meewerken aan de bouw van maximaal tien woningen. ,,Dat is totaal niet in lijn met de bestaande bebouwing”, stelt De Groot. Hij wijst op de lintbebouwing die het buurtschap kenmerkt. Hij pleit bijvoorbeeld voor woningbouw op drie of vier verschillende locaties, niet in één wijkje.

‘Rare definitie van landelijk wonen’

Quote We staan gevoelsma­tig al met 5-0 achter Rob de Groot De Groot voert aan dat woongenot, privacy en uitzicht in het geding zijn met tien woningen ,,die allemaal in je achtertuin kijken.” Hij rept van een rare definitie van landelijk en vrij wonen. ,,Voor alle aanwonenden geldt dat als het aantal woningen en positionering op de locatie beter zou zijn, er echt geen bezwaren gaan komen. Nu uiteraard wel.”

Idee achter de beoogde woningbouw is de leefbaarheid. Het komt de school, voetbalclub en horeca ten goede. ,,Maar voordat enig effect zichtbaar is, ben je heel wat jaren verder. Daarnaast zal de startende doelgroep op enig moment verhuizen naar een groter huis en is er voor de leefbaarheid nog niets bereikt. Meer seniorenwoningen, waardoor er doorstroom komt, zou wel direct effect hebben.”

Quote Hoe en wat moet allemaal nog uitgewerkt worden Ben Brands , wethouder Landerd De groep omwonenden was volgens De Groot beloofd mee te praten over de invulling. Door ziekte en corona is dat er niet van gekomen. De Groot en de zijnen kregen excuses. ,,In de tussentijd heeft het plan wel al principe-medewerking gekregen van de gemeente. Zo staan we gevoelsmatig al met 5-0 achter.”

Wethouder Ben Brands onderstreept dat er nog geen concreet plan is ingediend en het gerezen verzet dan ook aan de premature kant is. ,,Woningbouw is op die locatie voorstelbaar, met een maximum van tien. Ons standpunt sluit aan op de woonvisie van Landerd. Maar hoe en wat, dat moet allemaal uitgewerkt worden en natuurlijk aan de regels voldoen.”

,,Als het zover is, toetsen wij het plan. Dat is de normale gang van zaken. Bovendien moet eerst het bestemmingsplan worden aangepast. Daarover kunnen inwoners ook hun zegje doen”, aldus Brands.

'Daar gaat de provincie over’

Inwoners zouden in zijn ogen juist blij moeten zijn dat er gebouwd mag worden en er een plek gevonden is. ,,Het Oventje is gewoon buitengebied en daar gaat de provincie over, wij niet. Woningbouw zat jarenlang op slot. Het is gelukt de regels te versoepelen. Bouwen is begrensd. Je mag niet links en rechts wat huizen bouwen.”

Brands gaat in september in gesprek met inwoners van ‘t Oventje tijdens een bijeenkomst in Eeterij D’n Oven. ,,Ze hebben me uitgenodigd. Uiteraard ga ik daar naar toe. Dan kan ik het proces toelichten.”