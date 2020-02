Bouwen ook voor Venhorst ‘van levensbelang’

Laura traint Ik móet meedoen met de Breakout Run, van mijn baas

11:05 BERGHEM/SCHAIJK - Ik zou eigenlijk… moeten gaan sporten. Minder moeten snoepen. Dat neem ik me al jaren voor, maar als ik eens een vrije avond heb plof ik op de bank, met wat lekkers, in plaats van te gaan sporten. Maar nu moet het wel, want ik moet van mijn baas meedoen met de Breakout Run.