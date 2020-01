Bouwers kunnen inschrijven op nieuwe zwembaden in Veghel en Sint-Oedenrode

VEGHEL/SINT-OEDENRODE - Meierijstad zet vaart achter de de bouw van de twee nieuwe zwembaden in Veghel en Sint-Oedenrode. Afgelopen dinsdag is de aanbesteding geplaatst op TenderNet.nl. Het is de bedoeling dat één bouwteam beide zwembaden gaat bouwen, te beginnen in Sint-Oedenrode.

In een beeldvormende avond voor de politiek gaf beleidsmedewerker Mari Rovers van Meierijstad deze dinsdagavond uitleg. De bedoeling is dat er na een eerste selectie vijf potentiële bouwers overblijven. Zij moeten laten zien wat ze voor de begrootte 19 miljoen euro, of liever minder, kunnen bouwen en daarbij moeten ze tekenen voor het onderhoud voor de komende 40 jaar. Duurzaam bouwen levert extra punten op.

Zoveel mogelijk naar wensen verenigingen luisteren

Voor beide zwembaden gaat men uit van een 6-baans bad van twee meter diep en een doelgroepenbad. Het aantal banen is van groot belang voor de verenigingen. Toch laat de gemeente ook berekenen wat de minderprijs is bij een 4-baans bad. In de aanbestedingsprocedure wordt zo gekeken welke wensen van de gebruikers allemaal meegenomen kunnen worden binnen het budget. Een drie meter diep gedeelte voor de duikvereniging, een beweegbare bodem, tilliften voor gehandicapte zwemmers en fysiotherapie bijvoorbeeld. In het programma van eisen staat ook dat het water tussen de 26 en 29 graden moet zijn. En men moet rekening houden met extra maatregelen als een drenkelingdetectiesysteem, dat het Rijk overweegt om verplicht te stellen. ,,We willen weten wat men kan maken zodat we zoveel mogelijk gebruikers tevreden kunnen stellen.”

4-baans is niet genoeg

Met een 4-baans bad kan de waterpolo-vereniging niet vooruit, liet voorzitter Tom van Wanrooij van zwemvereniging Argo weten. ,,Een bad met vijf banen is nog mogelijk. Een bad met zes banen is onze droom, dan kunnen we zelfs een Brabantse kampioenschap organiseren.” Zijn vereniging moet de komende 1,5 tot 2 jaar uitwijken naar andere locaties, want zwembad De Neul in Sint-Oedenrode wordt in juli gesloopt en de nieuwbouw is op dezelfde plek gepland. Op 1 september moet de nieuwbouw beginnen. ,,We hebben voor deze locatie gekozen omwille van de snelheid. Hier is geen bestemmingsplanwijziging nodig", zegt Rovers.