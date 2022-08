Bouwgrond in Volkel moet mogelijk derde keer open voor archeologisch onderzoek

Kerkbe­stuur zet deur open voor overleg met Heeswijkse inwoners over plan Sint-Willibror­dus­kerk

HEESWIJK - Het bestuur van Heilige Augustinus zet een volgende stap in de herontwikkeling van het gebied rondom de karakteristieke kerk van Heeswijk. De parochie wil in september in overleg met de Heeswijkse inwoners.

10 augustus