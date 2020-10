Bouwplannen klooster Veghel nu ter inzage

Het college van B en W heeft deze dinsdag officieel ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Kloosterkwartier Veghel en het beeldkwaliteitsplan dat daarbij hoort. In het kloostergebied komen straks in totaal acht nieuwe gebouwen te staan, die samen zo’n 260 appartementen tellen. Ze zijn ontworpen door rijksbouwmeester Floris van Alkemade. Een gebied dat altijd het hart van Veghel is geweest maar was afgesloten voor de buitenwereld, wordt straks voor altijd opengesteld. Dan wordt het niet meer alleen bewoond door de zusters Franciscanessen, maar krijgt het een maatschappelijke functie en het is de bedoeling dat het sociale gedachtegoed van de zusters daar ook in de toekomst wordt doorgegeven. Bijvoorbeeld doordat bewoners er samen eten, leven, naar elkaar omkijken en samen dingen gaan ondernemen.