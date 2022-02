Bouwval bij Van Engeland De Groot gestut, voorlopig nog geen sloop: ‘Kunnen we niet afdwingen’

VOLKEL - Houthandel Van Engeland De Groot uit Volkel heeft op last van de gemeente Maashorst een oude bouwval aan de Zeelandsedijk moeten stutten. Dat gebeurde vanwege instortingsgevaar van het veelbesproken pand dat pal aan de weg staat. Van slopen zoals ooit werd afgesproken, is vooralsnog geen sprake.

Over het boerderijtje en bijbehorende schuur aan de Zeelandsedijk is al jarenlang veel te doen. De gebouwen staan op de grond van houthandel Van Engeland De Groot die met de gemeente Uden en een buurman tientallen jaren procedeerde over allerlei opslagloodsen die op het terrein staan.

Legaal en illegaal

De ruzie over wat legaal en illegaal was en hoe groot het bedrijf mocht zijn, werd in 2010 afgerond met een nieuw, alles omvattend bestemmingsplan waarin alles voor eens en altijd geregeld werd, zo spraken de gemeente en het bedrijf samen af. Vanwege nieuwe rechtszaken duurde het nog weer jaren voordat het plan definitief afgetikt kon worden.

Een van de onderdelen van de deal was de sloop van het toen al vervallen boerderijtje dat sinds mensenheugenis pal op de Zeelandsedijk staat. Omdat de gemeente plannen had voor een nieuwe breed fietspad langs die drukke weg zou de bouwval moeten verdwijnen en kwam er ruimte voor een breed fietspad. Van Engeland De Groot mocht volgens het nieuwe bestemmingsplan een nieuwe boerderij neerzetten, ietsjes verder van de weg af.

Nieuwe boerderij staat er

Die boerderij staat er al wel maar de bouwval is nog altijd niet gesloopt. ,,Dat komt omdat er nog geen duidelijkheid is over wat er met de Zeelandsedijk gaat gebeuren", zegt Wilco de Groot van de Volkelse houthandel. Een lezing die wordt bevestigd door de gemeente Maashorst.

Tot een paar jaar geleden ging de gemeente er nog vanuit dat de al heel lang gewenste rondweg om Volkel over de Zeelandsedijk zou lopen. Dat plan is van de baan nadat de gemeenteraad in oktober vorig jaar besloot om te kiezen voor een compleet nieuw aan te leggen rondweg om het dorp.

Lokaal verkeer

Die weg loopt straks zo'n beetje parallel aan de Zeelandsedijk, dichter tegen de kom van Volkel aan. Als de rondweg er over een jaar of vijf ligt, moet de Zeelandsedijk een soort parallelweg voor lokaal verkeer worden waarbij het de wens van de politiek is dat fietsers apart worden gehouden van het (landbouw)verkeer op die weg.

Zo lang er over dat tracé nog geen duidelijkheid over is, ziet De Groot weinig reden om de bouwval te slopen. ,,Daarom hebben we het wel gestut en netjes afgewerkt", zegt hij. Dat gebeurde overigens pas nadat er bij de gemeente een handhavingsverzoek binnenkwam en de gemeente het bedrijf opdroeg om iets te doen tegen het instortingsgevaar.

Niet afdwingen

De gemeente Maashorst bevestigt de gemaakte deal met de houthandel maar zegt verder weinig te kunnen doen. ,,We kunnen de sloop niet afdwingen", aldus de gemeente. De grond is nog eigendom van Van Engeland De Groot.

Gestut en met nieuwe planken eromheen kan de bouwval weer een tijdje blijven staan.