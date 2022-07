Boven aan het verlanglijstje voor Udense kermis staat een waterbaan

Muziekstu­dent Diégo (20) uit Hees­wijk-Din­ther drumde voor een vol Ziggo Dome met band The Killers

HEESWIJK-DINTHER/AMSTERDAM - Het is een droom voor elke muziekstudent: op het podium staan in de Ziggo Dome. Voor Diégo van Driel uit Heeswijk-Dinther werd dat zaterdagavond werkelijkheid. Hij werd door de wereldberoemde band The Killers uit het publiek gepikt om te drummen op het nummer For reasons unknown.

17 juli