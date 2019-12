Boventallige wisenten uit Maashorst verhuizen naar Zeeuwse slikken en schorren

Sinds 2007 zijn er door herintroductie weer drie kleine kuddes in Nederland: in het Brabantse natuurgebied De Maashorst bij Uden, de Kennemerduinen vlakbij Zandvoort en boswachterij Kootwijk op de Veluwe. Die groepen worden met ruim twintig, bijna dertig dieren per stuk wat te groot, dus is er gezocht naar een nieuw werkterrein voor een aantal van hen.



Bekend is dat Staatsbosbeheer van een stuk of tien wisenten op De Maashorst nog vóór de lente af wil. De kudde daar, in 2016 begonnen met vier van die herkauwers, dijt gestaag uit. Kennelijk hebben de bizons het in Midden-Brabant goed naar de zin, want in drie jaar tijd werden vijftien kalfjes geboren. Er dreigt nu tekort aan voedsel voor een groep van die omvang en het ziet er naar uit dat een deel naar De Slikken van de Heen komt.