Boze burgemeesters Uden en Landerd richten pijlen op Den Haag: ‘Ze hebben geen idee wat ze hier aanrichten’

Maashorst: ja of nee? Tweespalt in Schaijk door fusieperi­ke­len? Digitaal misschien, in het echte leven niet

20 februari SCHAIJK - Lopen de gemoederen in de discussie over de fusie van Landerd en Uden hoog op? Jazeker. In de gemeenteraad en op Facebook vlogen de vonken ervan af. Maar bij de bakker gaat het gelukkig nog gewoon over het weer, én corona.