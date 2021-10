Jongen die Festyland in Volkel bezocht zwaargewond bij mishandeling door grote groep jongeren

23 nieuwe woningen voor Keldonk dat zo om nieuwbouw staat te springen - maar wel pas in 2024

11:19 KELDONK - Het was al bekend dat ze er zouden komen, maar deze maandag is daadwerkelijk de overeenkomst getekend. Aan de Antoniusstraat 15 in Keldonk komen 23 nieuwe woningen voor senioren en starters.