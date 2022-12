Een verzameling die je ook kunt dragen, te zien tijdens kerst in het Heemhuis Zeeland

ZEELAND - Het lijkt geen alledaagse hobby, de verzameling sneakers van Wout Huvenaars.. Hij heeft zo’n 35 paren in bezit. ,,Een verzameling die je ook kunt dragen. Dat is wat anders dan andere verzamelingen. Ik draag de sneakers ook.” Op tweede kerstdag zijn de sneakers te zien op de tentoonstelling van Heemkundekring Zeeland samen met andere verzamelingen, hobby’s en met amateur-kunst.

Wout Huvenaars (32) is een paar jaar geleden begonnen met zijn verzameling. ,,Ik had er al een paar, maar dat is aardig uitgegroeid. Sneakers worden steeds populairder. Wat ik heb is eigenlijk nog niet zoveel. Er zijn verzamelaars die honderden paren hebben. Moet je maar eens komen kijken op een sneakerbeurs.” Tot vorig jaar had Huvenaars zijn verzameling thuis uitgestald staan, na zijn verhuizing van Zeeland naar Langenboom zijn ze in de dozen blijven zitten. ,,Nog niet aan toegekomen in ons nieuwe huis.”

In het dagelijks leven is Wout Huvenaars verkoper van automaterialen. Terwijl hij in het heemhuis zijn hoekje in orde maakt om zijn verzameling te laten zien, legt hij uit, dat hij steeds op zoek is naar schoenen die opvallen. ,,Ik draag ze vooral omdat ik ze mooi vind, dit soort schoenen is iets persoonlijks. Ze moeten bij me passen. Het heeft met smaak te maken.” Dat geldt ook voor de manier waarop hij zijn schoenen presenteert, bijna als in een winkel op schappen en schapjes.

Druk jaar

De Werkgroep Tentoonstellingen van Heemkundekring Zeeland sluit met deze kersttentoonstelling een druk jaar af. Er was een tentoonstelling over het 50-jarig bestaan van de kring en een tentoonstelling ‘Zeeland door de oorlogen heen’, beide druk bezocht. Hobby’s, verzamelingen en amateurkunst – het thema van de kersttentoonstelling – zorgden in voorgaande jaren al voor een groot aanbod.

Opgezette vlinders

Dat is nu ook weer het geval. Het loopt uiteen van een verzameling opgezette vlinders tot mini-kerststallen, van mooie voorbeelden van technisch Lego tot miniaturen die tot in het kleinste detail zijn gemaakt. Kunst, beeldende kunst en schilderwerken zijn er te zien. Er is een verzameling oude poststukken van Delfts blauw, van kijkkastjes en van zwerfstenen. De heemkundekring laat ook wat van haar eigen collecties zien. De tentoonstellingsruimte in het Zeelandse heemhuis wordt er helemaal mee gevuld.

De kersttentoonstelling in het Heemhuis aan de Kleine Graspeel in Zeeland is op tweede kerstdag geopend van 11 tot 16.00 uur. De toegang kost 2 euro, Kinderen en leden van de heemkundekring hebben gratis toegang.