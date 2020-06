Geen zonnedak? Dan verkoopt Bernheze u geen bedrijfskavel

Ruim 21,3 miljoen voor zwembaden in Veghel en Rooi, ‘juist nu’

11 juni SINT-OEDENRODE/VEGHEL - Is het verantwoord om in deze onzekere coronatijden 21,3 miljoen euro te steken in nieuwe zwembaden voor Veghel en Sint-Oedenrode? De vraag van het CDA in Meierijstad wordt door alle fracties volmondig met ‘ja’ beantwoord.