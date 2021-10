Noordkade krijgt meer tijd voor onderzoek Silotel: 'Daar heeft niemand bezwaar tegen’

Door protesten van omwonenden ging in juni dit jaar de vergunning onderuit die de gemeente Meierijstad had verleend voor de bouw van een hotel bovenop 15 oude voersilo’s van de voormalige veevoederfabriek CHV. Volgens de rechtbank Oost-Brabant waren er twijfels of het project voldoet aan de regels voor parkeren en aan de Wet geurhinder en veehouderij. De aan de overkant van het water gelegen Victoria Mengvoeders zou op de hoogte van het hotel, zo'n 35 meter hoogte, teveel geur verspreiden. En in de tellingen voor de 120 parkeerplaatsen waren parkeerplekken meegenomen die ook al voor andere bezoeken aan de Noordkade worden ingezet. In de praktijk zou het hotel dus parkeerplaatsen tekort kunnen komen.

Half jaar veel te kort

De rechtbank bepaalde in juni dat de gemeente Meierijstad binnen 26 weken de vergunning moest repareren. Daar zijn nieuwe onderzoeken voor nodig. Volgens Noordkade Ontwikkeling is een half jaar echter veel te kort voor nieuw onderzoek naar parkeren en geurhinder. De Raad van State is het daar mee eens. Maandag werd de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant daarom tijdelijk geschorst. ,,Daar had niemand bezwaar tegen’’, zei advocaat Caren Schipperus van Noordkade Ontwikkeling.

Het kan nog wel een jaartje duren

De onderzoeken moeten nu zijn afgerond voordat de Raad van State in de bodemzaak uitspraak heeft gedaan over het Silotel. Dat is vermoedelijk pas ver in 2022. Al die tijd kan Noordkade Ontwikkeling niets doen met het plan voor het Silotel. De gemeente Meierijstad is het eens met het verkregen uitstel. Anders had er in december al een nieuwe vergunning moeten liggen.

Volledig scherm Het Silotel gezien vanaf de parkeerplaats op de Noordkade. © Bouwbedrijf Van de Ven