Plantenkwekerijen gaan samen verder: een van de grootste straks in Noord-Europa

Veghelaar stuurde vervalste papieren naar de Belasting­dienst: werkstraf voor ‘oliedomme’ fraude

DEN BOSCH/VEGHEL - Een 57-jarige Veghelaar stuurde in 2019 vervalste bankafschriften naar de Belastingdienst. ,,Oliedom”, vond hij dat zelf. ,,Ik had grote financiële problemen en probeerde het ene gat met het andere te vullen. Ik heb er enorm veel spijt van.” De man moest zich bij politierechter W. Koolen in Den Bosch verantwoorden voor valsheid in geschrifte en een opzettelijk onjuist opgemaakte aangifte inkomstenbelasting.

4 februari