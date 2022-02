Plantenkwekerijen Het Broek Softfruit en Van den Elzen Plants gaan samen verder: een van de grootste straks in Noord-Europa

De beide familiebedrijven hebben samen bijna een eeuw ervaring in de aardbeien-, frambozen- en aspergesector. Beide bedrijven willen de schaal vergroten omdat ze op die manier goed zeggen te kunnen investeren in de toekomst. ‘Telers en veredelingspartners moeten kunnen blijven rekenen op voorspelbare kwaliteit en betrouwbare leveringen vanuit een goed georganiseerd bedrijf’, staat in het persbericht over de samenvoeging. Beoogd algemeen directeur Arnoud van Asseldonk van het nieuwe bedrijf: ,,Het bedrijf van de toekomst is een industriële onderneming maar wel met een echt tuindershart. We denken groot, maar handelen dichtbij en betrokken”.