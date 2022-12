Straaljagers Volkel gaan begin 2023 weer schijngevechten in de lucht oefenen

Geen schade­claim naar Boekel; SP Oss verkeerd geïnfor­meerd over project Familievar­ken

OSS – Het Osse gemeentebestuur ziet geen enkele reden om een schadeclaim in te dienen bij de collega’s in Boekel over het voortijdig afbreken van het project Familievarken in Venhorst. Er is door Oss helemaal geen geld in gestoken.

24 december