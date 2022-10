Vijf kirre elluf, ‘t gu vanzelluf! Kuussegat bouwt weer een feestje

Notaris Bram van den Boogaart zorgt als presentator dat alle hoogtepunten op de Markt in Veghel de nodige aandacht krijgen. Sprekers gaan in op het verleden en hoe de Kuussegatters met de vele vrijwilligers steeds verbinding zoeken door activiteiten voor jong en oud te organiseren.

Op het bordes van het Raadhuis zingt jong Veghels talent Yvon Kanters het lied In Veghel viert men carnaval. Door het samen meezingen van de nieuwe versie van dit oude carnavalslied zit de stemming er meteen in. Daarna creëren oud-prinsen met fakkels in hun handen een pad naar het begin van de Kalverstraat. Daar legt Ina Adema uit waarom ze Brabant zo fantastisch vindt en hoe ze dat alles vindt samenkomen in Kuussegat.