Vwo-leerlingen nemen met digitaal eindexamenconcert afscheid van Udens College

Natuurlijk hadden ze het liefst een groots eindexamenconcert gegeven, onder toeziend oog van familie en vrienden. Om daarna feestelijk te borrelen. Maar ja, dat dát niet mogelijk was, zagen de acht vwo-eindexamenkandidaten met muziek als keuzevak wel aankomen.

Interactief

Ze besloten het er niet bij te laten zitten, en zochten naar een passend alternatief. Met de digitale, interactieve muziekquiz KWIS ‘T WEL denken ze dat gevonden te hebben. ,,Zelf doen we weleens mee met online pubquizzen. Die vinden we heel leuk”, vertelt eindexamenkandidaat Ilse van Lemmen (18) vlak voor de repetitie. ,,Vooral omdat het interactief is. Het publiek is niet alleen toeschouwer, maar doet actief mee. Dat wilden wij ook. We konden ook voor een ‘makkelijk’ eenzijdig digitaal concert kiezen, maar dit is veel leuker en origineler.”

Bossche bol

Tijdens de quiz, die zaterdagavond via een livestream is te volgen op YouTube, spelen de muzikanten popmuziek verdeeld over verschillende rondes. Aan het thuiszittende publiek, dat vooraf een antwoordformulier downloadt en na afloop moet opsturen, is het de taak om te raden wát ze spelen. ,,We hebben onder andere een ronde waarbij de zangeres een woord weglaat, een ronde waarbij verschillende nummers door elkaar heen worden gespeeld en een waarbij we Engelse nummers naar het Nederlands vertalen. Leuk voor iedereen, jong en oud”, zegt Suus Schel (18), die zelf gitaar speelt. ,,We spelen ook sowieso een Spaans nummer. Een paar jaar geleden beloofde onze muziekdocent Will Veraa dat als we dat doen, we een Bossche bol zouden krijgen. We hopen dat het een échte is, haha!”

Hechte band

De twee vertellen met veel enthousiasme over het evenement en dat doen ze ook over hun medeleerlingen waarmee ze gaan optreden. Dat zijn inmiddels allang niet meer alleen groepsgenoten, maar vrienden. ,,We zijn al drie jaar een kleine, hechte groep die samen veel leuke dingen doet”, vertelt Suus. ,,Voor muziekexcursies zijn we met de bus het land door gereisd naar opera’s en concerten. Dat schept een band, er is zelfs een relatie ontstaan.”

Leuk om te spelen

Toch is het ook best spannend, geven ze aan. Want waar je in een volle zaal ziet of een nummer in de smaak valt, is dat nu niet het geval. ,,Daarom is het belangrijk dat onze interactie onderling goed zichtbaar is. We willen laten zien dat we het leuk vinden om te spelen”, zeggen de twee. ,,Dat moet natuurlijk gaan en niet geforceerd. Maar omdat we zo vriendschappelijk met elkaar omgaan, komt dat wel goed. We hebben er echt zin in. Dit wordt ons muzikale afscheid van de school.”

KWIS ‘T WEL begint zaterdagavond om half acht en is voor iedereen te zien. Via de site van het Udens college - udenscollege.nl/v6-muziekpubquiz - is de stream te bekijken.