Brabant Bokaal voor Udenaar Willem Peters en Veghelaar Jan van Hoof

Drukke zomer voor zangeres Nona

Pinkpop kan afgevinkt. Next: Concert At Sea (30 juni, 1 en 2 juli) en North Sea Jazz (8 tot en met 10 juli). En dan heeft Nona deze zomer ook nog een uitgebreide clubtour op het programma staan (o.a. 21 oktober in 013) waarbij ze haar afgelopen vrijdag verschenen nieuwe album No Tears In My Champagne komt promoten.

24 juni